Oasport.it - Rally Kenya, sabato: Evans e Toyota evitano i problemi e dominano la scena

Elfynlacon quasi due minuti di vantaggio sulla concorrenza al termine della terza giornata delSafari, terzo atto del FIA World Endurance Championship 2025. Il britannico non ha commesso errori amministrando il proprio margine sui rivali, il gallese n. 33 controlla le Hyundai di Ott Tanak e Thierry Neuville.La mattinata del terzo giorno d’azione in Africa ha visto il deciso allungo diin classifica nei confronti di Rovanperä. Il finnico ha perso l’opportunità di impensierire il teammate sin dalla SS12 in seguito ad foratura, la prima della giornata.Le nuove mescole Hankook hanno infatti tradito il nativo di Jyväskylä anche nella seguente SS13 permettendo addi allungare ad oltre 1 minuto e mezzo in classifica. Il n. 69 è rimasto in ogni caso in seconda piazza approfittando al meglio di un problema ad una ruota anche per Ott Tanak.