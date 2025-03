Gqitalia.it - Queste sono le case ideali per goderti un meritato weekend di primavera a Trieste

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Perché mettersi sulle tracce delle miglioriAirbnb di? Facile. Con la sua raffinata atmosfera mitteleuropea e il fascino del mare Adriatico,è la destinazione perfetta per una vacanza di Pasqua, o unlungo di, tenendo a portata di mano il calendario dei ponti. Le sue piazze eleganti, come Piazza Unità, i suoi caffè storici, il Castello di Miramare affacciato sulle onde friulane e le suggestive passeggiate sul Molo Audace offrono un mix unico di cultura, storia e relax. La vicina Costiera triestina, poi, è ideale per chi desidera una fuga primaverile tra natura e charme, con i suoi panorami e le incantevoli località sul mare.