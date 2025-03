Quotidiano.net - Quanto guadagna un astronauta Usa e quei 5 dollari al giorno per Sunita Williams e Butch Wilmore

Roma, 22 marzo 2025 – Negli oltre 9 mesi passati in orbita, bloccati sulla Iss a causa di problemi tecnici alla Starliner,(59 anni) e(62) hannoto una indennità aggiuntiva di appena 1.430. In pratica una paga accessoria di 5per ognipassato nello spazio. Lo scrive la rivista Fortune che ricorda come gli astronauti della Nasa sulla Iss vengono pagati per 40 ore di lavoro settimanali eno circa 150milaall'anno, senza avere il diritto a vedersi riconosciuti straordinari, ferie o indennità di rischio. E pensare che di rischi rispetto alle ordinarie mansioni a terra, gli astronauti ne hanno corsi davvero parecchi. Anche per la loro salute, dal momento che, dopo 9 mesi bloccati in orbita per un guasto tecnico alla navicella spaziale,, già lanciati nello spazio diverse volte e ritenuti astronauti esperti, sono apparsi visibilmente “invecchiati” al loro rientro in Italia.