Quanto costa il super Jet F-47 e perché Trump punta su Boeing

Roma, 22 marzo 2025 – Gli USAno al dominio dei cieli e ripartono da. La società aerospaziale statunitense si è aggiudicata la gara per il programma Next Generation Air Dominance (Ngad) e realizzerà il nuovocaccia militare, definito dail jet da combattimento “più potente della storia”, per affrontare potenze emergenti come Cina e Russia. In onore del secondo mandato del tycoon, il velivolo si chiamerà non a caso F-47. UnJet di ultima generazione dunque che, come dichiarato dal presidente Usa nel corso dell’annuncio nello Studio Ovale il 21 marzo con il segretario alla Difesa Pete Hegseth “I nemici dell’America non lo vedranno mai arrivare”. epa11979206 US President Donald(2-R) with Defense Secretary Pete Hegseth (R) and Air Force Chief of Staff Gen.