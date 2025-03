Piperspettacoloitaliano.it - Quando va in onda Gerri serie tv di Rai 1, il trailer con Giulio Beranek e Valentina Romani

Esce finalmentetv, basata sui romanzi di Giorgia Lepore. In breve, racconta la storia di Gregorio Esposito, detto, un ispettore napoletano di origini rom che vive a Bari. È un uomo tormentato da un passato doloroso, ma dotato di grande fascino e dedizione al suo lavoro. Il cast include attori come, Fabrizio Ferracane e molti altri. Mava in, la fiction di Rai 1 ? Ecco ilin anteprima.della fiction Rai conVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Piper Spettacolo Italiano – Fiction eTv Italiane (@spettacoloitaliano)va insu Rai 1Laè composta da quattro puntate e sarà trasmessa in prima serata su Rai 1 a partire da lunedì 5 maggio, fino al 26 maggio 2025.