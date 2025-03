Oasport.it - Quando partono Paris e gli azzurri nella discesa di Sun Valley: n. di pettorale, orari precisi, tv

Oggi sabato 22 marzo va in scena lalibera maschile di Sun, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. In terra statunitense si disputa la finale di questa specialità, aperta ai migliori 25 interpreti della stagione: si preannuncia grande spettacolo sulle nevi americane per chiudere al meglio questa annata agonisticavelocità pura. Appuntamento alle ore 18.00, l‘Italia cercherà il risultato di lusso con Dominik, che ha recentemente regalato magie a Kvitfjell.Il fuoriclasse altoatesino ha avuto in dote ilnumero 15, dunque sarà l’ultimo dei big a partire. In gara ci sarà anche l’altro azzurro Florian Schieder. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’o d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che oragli italiani nel superG maschile di Kvitfjell.