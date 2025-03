Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nella discesa di Sun Valley: n. di pettorale, orario preciso, tv

si presenta con grandi ambizioni a Sun, dove vanno in scena le finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Sulle nevi statunitensi si chiude la stagione e la fuoriclasse valdostana vuole concludere in maniera brillante un’annata agonistica memorabile:libera che aprirà il programma di questa trasferta in terra americana potrebbe conquistare matematicamente la Sfera di Cristallo generale (ormai già in tasca) ed è in piena lotta anche per il trofeo di specialità.La 34enne dovrà fare i conti con l’austriaca Cornelia Huetter e Sofia Goggia per provare a imporsigraduatoria della velocità pura, dove fino a pochi mesi fa non aveva mai vinto una gara nel massimo circuito internazionale itinerante. L’appuntamento è per sabato 22 marzo alle ore 19.30 italiane (in questa località sono indietro sette ore rispetto a noi, dunque le atlete ci regaleranno un imperdibile spettacolo in serata).