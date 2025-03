Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: cambiano gli orari delle discese a Sun Valley. Le startlist

AGGIORNAMENTO 13.30: nella notte si è abbattuta tanta neve su Sun. Di conseguenza il programma è stato stravolto. La discesa maschile inizierà alle 21.00 (e non alle 18.00), quella femminile alle 22.00 (e non alle 19.30). Se le gare dovessero saltare, Federica Brignone vincerebbe la Coppa del Mondo generale e anche quella di specialità. Sarà un sabato sera completamente all’insegna della velocità. Cominciano le gare alle finali di Coppa del Mondo a Sunedè il giorno della discesa libera, visto che in programma c’è prima la gara maschile alle ore 18.00 e poi quella femminile alle 19.30.LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI SCIDALLE 18.00LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI SCIDALLE 19.30Tra gli uomini il duello è tutto svizzero tra Marco Odermatt e Franjo Von Allmen, con il primo che è vicinissimo a conquistare la coppa di specialità e che può gestire un vantaggio di ben 83 punti.