Fanpage.it - Quando è che l’Italia potrebbe mandare soldati in Ucraina e a quali condizioni

Leggi su Fanpage.it

La linea del governo Meloni, per il momento, è piuttosto netta per quel che riguarda l'invio di militari italiani in: lo valuterà solo se sarà coinvolta l'Onu, o comunque una forza internazionale e non solo occidentale. Meloni, intanto, dovrebbe partecipare al vertice dei 'volenterosi' che si terrà a Parigi giovedì prossimo.