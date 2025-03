Ilgiorno.it - Puzza misteriosa e malori a San Colombano al Lambro: è ancora giallo sulle cause

Sanal(Milano), 22 marzo 2025- Miasmi acri, all’alba, nel quartiere residenziale, Arpa esclude superamenti dei parametri delle soglie limite di legge relativamente ai composti organici solforati, clorometano, isoprene e composti ossigenati. Ma resta il mistero sull’origine del disagio, che ha coinvolto decine di famiglie. Ora la parola passa ad Ats Milano. I fatti L’allarme era scattato a Sanal, in zona Pilastrello, il 5 marzo 2025. Il disagio olfattivo, che ha provocatoad alcuni residenti, come tosse e giramenti di testa, risolti per fortuna senza la necessità di andare in ospedale, è iniziato alle 4.40. Quel giorno era stata segnalata una presunta fuga gas. E interessata un’area del paese, di prima periferia, improvvisamente sopraffatta da un fortissimo odore, penetrato nelle case e durato fino alle 10.