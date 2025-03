Putin ha regalato a Trump un ritratto fatto dal miglior artista russo Le rivelazioni di Witkoff | Zelensky? Convochi elezioni – Il video

Leggi su Open.online

Non c’è solo la diplomazia sull’Ucraina ad avere riavvicinato Stati Uniti e Russia. Al cuore del rapporto ritrovato tra le due ex superpotenze sta soprattutto l’amicizia personale tra Donalde Vladimir, che si stimano e si scambiano pure plateali gesti d’affetto. A confermarlo nelle scorse ore è stato Steve, l’amico e sodale di lunga data cuiha affidato i due negoziati più delicati sul pianeta: quelli su Gaza e quelli tra Russia e Ucraina. Tra una missione internazionale e l’altra,ha trovato il tempo per sedersi per oltre un’ora a tu per tu con Tucker Carlson, l’ex conduttore di Fox News icona del popolo MAGA. Se i negoziati sul cessate il fuoco in Ucraina stanno entrando nel vivo, ha detto, lo si deve certamente ai segnali cheha mandato adi voler riesumare il loro rapporto, riaprendo quel canale di comunicazione diretta che Joe Biden aveva chiuso dal febbraio 2022.