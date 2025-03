Noinotizie.it - Puglia: con il calo delle temperature “ghiacciano vigne, ciliegi, mandorli, asparagi e agrumeti” Coldiretti

Di seguito un comunicato diffuso da:Si allargano a macchia d’olio gli effettigelate in, da Foggia a Taranto passando per le province di Bari e la BAT, con il crollo della colonnina di mercurio che mette a rischio i raccolti dopo un lungo periodo di alteche hanno favorito il risveglio della vegetazione con alberi e piante fiorite sin da gennaio che risultano bruciate dal gelo improvviso, per cui vanno presentate tempestivamente le denunce al Fondo Agricat . E’ quanto emerge dal monitoraggio dellasugli effettiondate di gelo con il ghiaccio su ulivi, frutteti,ti in tutta la provincia di Bari e in ampie aree della BAT, di Foggia e del tarantino.Il Fondo Mutualistico Nazionale, istituito con la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, offre una protezione essenziale per gli agricoltori colpiti da eventi catastrofali come alluvioni, gelo, brina o siccità.