Juventusnews24.com - Pruzzo non ha dubbi: «Questa causa ha suggerito alla società di cambiare Thiago Motta. La Juve correva un grande rischio»

di RedazionentusNews24, ex attaccante, ha acconsentitoscelta delladi: i motivi sono molto chiariIl possibile cambio di panchina in casaha coinvolto anche Roberto, che acconsente all'esonero di. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Radio sull'attuale tecnico bianconero. PAROLE – «La squadra ha dato dei segnali importanti di distacco dall'allenatore e questo ha indotto la. Rischiavi altrimenti di trovarti a fine stagione con le indecisioni su chi tenere e chi no. Otto partite sono importanti e così si tolgono alibi ai giocatori».