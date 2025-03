Lanazione.it - Provocazione del segretario dem alla giunta: “Una call for ideas per le buche nelle strade”

Leggi su Lanazione.it

Sarzana, 22 marzo 2025 – Emanare una ‘for’ per affrontare l’annosa questione delle. Questa lalanciata daldel Partito democratico Marco Baruzzo che, con un’ampia documentazione che fotografa lo stato dissestato di diverse vie cittadine, incalza l’amministrazione Ponzanelli suggerendo ai vertici politici di palazzo Roderio di sfruttare uno strumento a loro molto caro e utilizzarlo questa volta per raccogliere le numerose segnalazioni della cittadinanza. “Non passa giorno senza che la condizione disastrosa di moltecittadine diventi l’argomento di critiche da parte dei sarzanesi – spiega ildem cittadino –. C’è vera preoccupazione e la politica non c’entra niente. Laci ha abituato da anni alleforper la cultura, il commercio e lo sport.