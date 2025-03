Scuolalink.it - Protesta degli specializzandi Tfa a Genova: ‘l’inclusione non si insegna online’

Leggi su Scuolalink.it

Glidell’ottavo e nono ciclo del Tfa sostegno dell’Università disono scesi in piazza perre contro il decreto ministeriale del 26 febbraio. Il provvedimento introduce corsi Indire brevi e online, equiparati ai percorsi Tfa tradizionali, suscitando indignazione tra i docenti in formazione e le associazioni per la disabilità. Un decreto contestato: formazione .Tfa anon siScuolalink.