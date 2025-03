Prosegue l’allerta meteo arancione | sei Comuni della provincia di Firenze prorogano le ordinanze

Leggi su Corrieretoscano.it

– Allertaancora in corso in gran parteregione e alcunihanno deciso di prorogare le.Previsti a Calenzano la chiusura di parchi pubblici e giardini e inibizione di attivita? all’aperto; a Campi Bisenzio: chiusura di parchi pubblici e giardini inibizione di attivita? all’aperto; a Lastra a Signa la chiusura di parchi pubblici e giardini; a Marradi la chiusura di aree verdi e cimiteri; a Vaglia chiusura di aree verdi e cimiteri; infine a Vicchio chiusura di aree verdi e cimiteri.A Barberino di Mugello permangono 27 persone evacuate a Bovecchio, con collegamento a piedi, monitorate da Comune e con beni di prima necessita?. A partire dalla prossima settimana dovrebbero essere realizzati gli interventi di rimozionefrana per la liberazionestrada di accessoA Dicomano permangono 40 persone isolate, con collegamento a piedi, monitorate dal Comune e con beni di prima necessita?; a Marradi permangono 40 persone isolate e 100 persone evacuate.