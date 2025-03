Movieplayer.it - Prophecy, la recensione: si può adattare un manga in Italia?

Una figura iconica come quella di Paperboy guida il taglio pop dell'adattamento firmato da Jacopo Rondinelli, ispirato daldi Tetsuya Tsutsui. In sala il 24, 25 e 26 marzo. Lucca Comics and Games, ultimo giorno. Uno dei nostri ultimi appuntamenti prima di ripartire è stata la proiezione di un film che aveva attirato la nostra attenzione e avevamo seguito con particolare curiosità:, nuova produzione di Andrea Sgaravatti e Brandon Box dopo Dampyr. La particolarità subito balzata agli occhi è l'essere di nuovo un adattamento da fumetto, ma in questo casa da un, quello omonimo firmato da Tetsuya Tsutsui e pubblicato inda J-Pop (in Giappone fa parte della scuderia di Shueisha), a conferma di una tendenza che proseguirà anche con il prossimo coraggioso lavoro, Tiger Mask.