Pronostico Germania-Italia | azzurri alla Final Four solo con questo risultato

è una partita valida per il ritorno dei quarti die della Nations League e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, streaming gratis, probabili formazioni,.Nella Dortmund che ci fa tornare con la mente all’indimenticabile semie del 2006, con labattuta a casa sua dai gol di Grosso e Del Piero, l’va a caccia di un’altra impresa per non mancare la qualificazionedi Nations League, in programma il prossimo giugno. Glihanno perso la gara d’andata coi tedeschi, vittoriosi 2-1 giovedì scorso a San Siro.che costringerà la selezione di Luciano Spalletti a vincere con almeno due gol di scarto nel ribollente Signal Iduna Park (lo stadio del Borussia) per ribaltare tutto e scongiurare l’eliminazione. In caso di successo con ungol di scarto, invece, si andrà ai supplementari.