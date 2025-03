.com - Promozione / Il Moie Vallesina vince e convince al Pierucci, 2-0 alla Pergolese

Leggi su .com

Il successo, un gol per tempo, firmato da Pieralisi e Nacciarriti, 22 marzo 2025 – Iltornavittoria in casa e lo fa con una prestazione di livello, contro unamai messa in condizione di nuocere.Partono subito forti i ragazzi di mister Rossi che aggrediscono il campo e non intendono lasciar spazio agli avversari, che infatti attendono le mosse dei padroni di casa e subiscono una forte pressione. Lain alcune occasioni tenta di costruire occasioni insidiose in ripartenza, ma ciò per gran parte del match non riesce e Barigelli non viene quasi mai chiamato a svolgere operazioni complesse.La prima grande occasione per il, oltre ad un gol annullato per fuorigioco ad inizio match, è a disposizione di Tommaso Pieralisi che conclude a botta sicura.