Prolungata alle 14 del 23 marzo l’allerta arancione per rischio idrogeologico

FIRENZE – Maltempo, piogge in linea con le previsioni, senza nessuna criticità di rilievo segnalata nella giornata del 22. È quanto emerge dal punto fatto nella sede della Sala operativa della protezione civile regionale, collegata col dipartimento nazionale, le prefetture, i vigili del fuoco.Rimane una situazione di massima attenzione soprattutto concentrata nelle zone dell’Alto Mugello e della Toscana nord occidentale in generale.La Ppefettura ha confermato 91 evacuazioni preventive, 70 a Marradi e 21 a Vaglia emonitora costantemente la situazioneQuanto all’rta meteo il codiceè stato prorogato fino14 di domenica pere idraulico del reticolo minore prevalentemente a causa degli effetti al suolo degli eventi franosi che destano attenzione anche in conseguenza del maltempo dello scorso fine settimana.