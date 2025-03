Anteprima24.it - Proiettili davanti al Comune di Solopaca: indagini in corso dei carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoUna ventina disono stati rinvenuti questa mattina alle 8:00 circa all'ingresso deldi. A fare la scoperta sono stati gli agenti della Polizia Municipale che immeditamente hanno avvisato idella Compagnia di Cerreto Sannita.Sono ora inaccertamenti per fare completa luce sul fatto che potrebbe inequivocabilmente costituire un chiaro messaggio intimidatorio. Dai primi accertamenti, a quanto si è appreso, si è comunque trattato dia salve, il che non modifica affatto il messaggio che è stato lanciato, probabilmente al primo cittadino di, Pompilio Forgione. Gli inquirenti comunque non scartano alcuna ipotesi nella ricerca della verità e per individuare gli autori della intimidazione.