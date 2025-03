Producevano marijuana In House | sequestrate 321 piante e 25 chili di droga due arresti

Anteprima24.it - Producevano marijuana “In House”: sequestrate 321 piante e 2,5 chili di droga, due arresti

Tempo di lettura: 2 minutiIl blitz antidei carabinieri della Stazione di Trentola Ducenta, scattato nella serata di ieri presso due abitazioni del piccolo centro di San Marcellino, nel casertano, ha portato all’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di due persone, una delle quali trovata in possesso anche di 18 panetti di hashish e 22 proiettili cal. 7.65 illegalmente detenuti.Si tratta di un 34enne, già noto alle forze dell’ordine, e un 26enne, entrambi di origini albanesi e domiciliati a San Marcellino, i quali avevano realizzato presso i rispettivi domicili, delle vere e proprie serre per la coltivazione della. Quando i militari dell’Arma hanno fatto irruzione nel primo appartamento, apparentemente disabitato, sono stati investiti dal forte e inconfondibile odore acre della