Iltempo.it - Prodi schiaffeggia la sinistra: “Non è saggia, il Pd non ha costruito un'alternativa al governo”

Romanoci “ricasca” e dà nuovamente una serie di stoccate alla. L'ex leader del Partito democratico è stato intervistato dal Corriere della Sera, dando subito un segnale chiaro sul tema del riarmo dell'Unione europea: “Avrei votato a favore. Ma sono passi ancora troppo prudenti. Una maggiore cooperazione senza contenuti non basta”. L'ex premier si sofferma poi sui tentativi di pace tra Ucraina e Russia: “Non so come Donald Trump abbia messo buono Volodymyr Zelensky, ma quel che è certo è che non si possono permettere di fallire. Sarà un cammino lungo e porterà obbligatoriamente a una conclusione. Finché la guerra continua la solidarietà verso l'aggredito è un fatto concreto. Se avessimo avuto la difesa comune, l'Ucraina non sarebbe stata invasa”. Il discorso torna sulle questioni italiane riferite al tema della guerra e delle armi: “A destra e aci sono radici storiche profonde che spiegano questa frantumazione.