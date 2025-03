Prodi sbotta con la giornalista su Ventotene | Ma che cavolo mi chiede? Ce l’ha il senso della storia? – Il video

Leggi su Open.online

Romanosi è spazientito di fronte alla domanda di unache gliva cosa pensasse di una delle frasi del Manifesto dicitate mercoledì scorso alla Camera dalla premier Giorgia Meloni. «La proprietà privata deve essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso, non dogmaticamente in linea di principio, cosa ne pensa di questo passaggio?»,la cronista. «Ma chemi? – ribatte l’ex premier ed ex presidenteCommissione europea, a marginepresentazione del libro Il doveresperanza – Io mai detto una roba del genere in vita mia». «È un passaggio nel Manifesto di», replica la, a cui il fondatore dell’Ulivo si è poi rivolto con tono sarcastico: «Lo so benissimo signora, non sono neanche un bambino. Ma era nel 1941, gente messa in prigione dai fascisti.