Sololaroma.it - Problemi fisici per Ndicka, anche lui torna a Roma: le condizioni

Non c’è pace per la, che continua a perdere pezzi proprio nel momento più delicato della stagione. Dopo il grave infortunio di Dybala, si aggiungono ai pensieri di Ranieriledi Tommaso Baldanzi, Saud Abdulhamid ed Evan. Tre nuovi allarmi che complicano ulteriormente la situazione in vista del prossimo impegno contro il Lecce., stop in Nazionale ma rientro imminenteLe notizie più rassicuranti arrivano dal fronte. Il difensore, impegnato con la Costa d’Avorio, ha accusato alcuniintestinali durante il ritiro, motivo per cui ha lasciato anticipatamente la sua Nazionale per fare rientro a. Secondo quanto riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, le suenon sembrano destare particolare preoccupazione e il giocatore dovrebbe essere regolarmente a disposizione per la sfida di sabato contro il Lecce.