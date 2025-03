Internews24.com - Probierz (ct Polonia) afferma: «Fatica contro la Lituania? Ci è mancato Zielinski»

di Redazionenella consueta conferenza stampa post partita ha analizzato. Il ct ha parlato anche diNella consueta conferenza stampa post partita, il ct dellaha analizzato il match tra la sua Nazionale e la. La partita è finita con la vittoria per 1-0 dei polacchi grazie alla rete di Robert Lewandowski ma non è stata una prestazione esaltante e convincente come ammette lo stesso allenatore di fronte ai giornalisti. Durante il suo discorso un riferimento anche al giocatore dell’Inter,.PAROLE – «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Se non apri subito una partita del genere, in seguito sarà sicuramente più difficile. Ci èun leader come Piotr, che gioca in modo regolare e sa recuperare palla da solo.