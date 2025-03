Internews24.com - Probabili formazioni Germania Italia, Spalletti schiera due dell’Inter: ma cambia ruolo a…

di Redazione, vediamo le scelte diche si prepara are due, ad uno però, come scenderà in campo Lucianonel match di Nations League in programma domani sera? Vediamolo subito. Da notare i dueBastoni e Barella che dovrebbero partire titolari, con il primo però pronto a ‘tornare’ come laterale dopo l’esperimento tentato neldi centrale all’andata. Ecco le parole del ct in conferenza sul merito e poi i papabilimenti.SU BASTONI – «Bastoni gioca. Poi è chiaro che metterlo più laterale è come metterlo sul divano di casa sua perché all’Inter gioca lì. Ma da centrale ha fatto bene, ha impostato bene. Poi c’è Bastoni e bisognerebbe farli coesistere anche quando ci sarà Calafiori»(4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Sané; Burkartd.