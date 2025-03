Ilfoglio.it - Pro e i contro di vivere fuori Milano: tra numeri veri e pregiudizi

Una ciambella un po’ irregolare è la forma del “”, cioè di tutta l’area lunga 60 chilometri che circonda letteralmente la città. La mappa dettagliata del reddito medio che abita all’esterno del perimetro milanese nei 300 comuni che si estendono tutt’intorno è stata disegnata dal secondo rapporto Oca (Osservatorio casa abbordabile) realizzato dal Consorzio Ccl e Lum in collaborazione con il Politecnico di, arrivando alla conclusione che aun operaio può acquistare al massimo 19 metri quadrati, un impiegato 25 e in buona parte della cintura del territorio un reddito medio non basta per acquistare 50 metri quadrati. Con il mutuo, naturalmente (Granne ha parlato settimana scorsa col presidente di Ccl, Alesandro Maggioni). La morale della favola è che si sta allargando la forbice tra costi abitativi e capacità economica e questo spinge sempre di più le persone ad andare ad abitare dove le case sono più abbordabili.