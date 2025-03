Panorama.it - Primavera in Giappone: Guida a dove vedere i ciliegi in fiore

Lainè da sempre sinonimo di rinascita e bellezza effimera, quando i sakura – quei delicatiin– dipingono il paesaggio di tonalità rosa e bianco, evocando miti e leggende che attraversano i secoli. La parola “sakura” evoca l’idea della bellezza transitoria: ogni, con la sua breve esistenza, racconta la fuggevolezza della vita e l’importanza di cogliere ogni attimo, trasformando la stagione in un inno alla rinascita e all’armonia tra uomo e natura.Le antiche leggende narrano che i sakura siano molto più di semplici fiori. Si racconta che, in certe notti di, sotto l’ombra deiin, le anime degli antenati si manifestino in un delicato sussurro portato dal vento, offrendo protezione e saggezza. Un’altra tradizione narra di un amore eterno, in cui due spiriti destinati a incontrarsi si trasformano in alberi dio, per rinascere insieme ogni