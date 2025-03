It.insideover.com - “Prima finisce, prima la gente smette di morire”. Parla la madre di un soldato ucraino

Da oltre tre anni ormai, la guerra tra Russia e Ucraina è entrata nella nostra quotidianità: se nee se ne legge sui media, nei telegiornali e nei salotti del talk-show e ognuno ha la sua versione e narrazione. A volte accorata, a volte superficiale, ma per nostra fortuna la guerra resta ancora materialmente lontana da noi. Ma cosa significa, allora, vivere davvero la guerra inpersona? Cosa significa viverla e sapere che ha cambiato per sempre il destino dei tuoi cari e della tua famiglia?“Agni” – un nome di fantasia per ovvie ragioni di tutela della privacy – è ladi un. Donna eucraina, è arrivata in Italia 25 anni fa. Come tante persone dopo il crollo dell’Unione Sovietica negli anni Novanta, è emigrata in Europa occidentale. Oggi Agni ha però una famiglia spezzata: una figlia qui, in Italia, e un figlio là, in Ucraina, sul fronte orientale presso Donetsk.