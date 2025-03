Lortica.it - Presidente Giani, più attenzione alla Toscana “infelix” e meno alle tartine…

Il Governatore della RegioneEugenio– detto “El Tartina”, perché si reca in missione istituzionale ovunque sia disponibile un rinfresco purchessia – ha concluso un accordo carbonaro, definito storico, con Enel Green Power per il rinnovo delle concessioni minerarie geotermiche per i prossimi 20 anni. Questa intesa, sostenuta dal governo della Meloni (ad ennesima dimostrazione che centrosinistra e centrodestra uguali sono) rappresenta un vero e proprio trionfo per la multinazionale E.G.P., che evita così la competizione in una gara ad evidenza pubblica: tuttavia, ciò avviene all’insegna dell’equivoco e della vergognosa disinformazione sulla vera natura della geotermia in.Il Governatorepresenta infatti la risorsa geotermica come “pulita, rinnovabile, sicura e a emissioni zero”, ma ci sono tante prove contrarie: l’Arpat – l’Agenzia regionale per la protezione ambientale – ha ampiamente documentato rilevanti emissioni di gas e sostanze tossico-nocive.