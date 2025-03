Danielebartocciblog.it - Premio Gentleman 2025 a maggio o settembre: Fair Play protagonista a Milano

Si scalda più forte che mai la macchina organizzativa delil mese da segnare in agenda. Molto dipenderà, da quanto ci risulta, dai prossimi risultati/calendario dell’Inter di Simone Inzaghi, impegnata anche in Champions League oltre che per il discorso Campionato-Coppa Italia. Sarà premiato a(nella suggestiva location della Scuola Militare Teuliè), come da tradizione, il calciatore più corretto della Serie A e saranno assegnati prestigiosi riconoscimenti (Milan, Inter e Monza protagoniste). Ogni anno a decretare il vincitore saranno gli utenti web che potranno esprimere le proprie preferenze sul portale ufficiale.it. Una illustre e apprezzatissima kermesse all’insegna dello sport e soprattutto del.“Iltorna