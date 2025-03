Lanazione.it - Pramac regina di Moto Gp: “Abbiamo fatto la storia”

Siena, 22 marzo 2025 – Il tono è scanzonato e divertito, quello di sempre. Un po’ per natura, un po’ per alleggerire il peso di un evento che - senza paura di esagerare - si può definire storico. “Un po’ come se il Lecce vincesse il campionato di calcio”, dice sorridendo Paolo Campinoti nella sede di Confindustria Toscana sud, dove si celebra la vittoria (doppia) dinelGp, prima a squadre poi nel mondiale piloti. Gioca in casa qui, dopo aver trionfato nei circuiti di tutto il mondo. Tra amici, quelli che lo accompagnano nelle scorribande di, quelli che festeggiano ogni volta con lui. “Ha vinto un campionato del mondo utilizzando lo stile di fare azienda”, dice il presidente Fabrizio Bernini. Fare squadra, cioè, quello che Campinoti ha imparato passo passo in un mondo che per lui era sconosciuto e dove diè stato catapultato da contatti, appunto, aziendali.