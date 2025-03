Ilgiorno.it - “Posso provare le tue scarpe?”. Poi pugni, schiaffi e la rapina: arrestato operaio 23enne

Leggi su Ilgiorno.it

Monza, 22 marzo 2025 – La scusa delle, i, gli. E la: di un portafoglio o solo il furto di una bicicletta. Nella mattinata di venerdì gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza hanno rintracciato ein esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Monza un cittadino pakistano di 23 anni domiciliato in provincia, accusato di diversi episodi die furto aggravato ai danni di passanti. Il giovane, risultato comunque con un regolare lavoro dain un’azienda in Brianza con un permesso di soggiorno in attesa di rinnovo, nel 2022 si era reso responsabile di un grave episodio diin concorso con altri due complici avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Lissone. Avevano avvicinato un giovane con il pretesto di poterleche indossava e, dopo averlo prima minacciato e poi aggredito con, ilsi era impadronito del suo portafoglio custodito nello zaino.