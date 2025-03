Fanpage.it - Possibile aurora boreale sull’Italia tra il 22 e il 23 marzo: forte tempesta solare in arrivo

Unageomagnetica di Classe G3 sta per colpire la Terra a causa di un'espulsione di massa coronale (CME) scagliata da una macchia. Le previsioni degli esperti indicano che nella notte tra il 22 e il 23è atteso un indice kP di 7, valore sufficiente per poter sperare di ammirare l'nei cieli d'Italia, meteo permettendo. Non resta che aspettare laed essere fiduciosi.