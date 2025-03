Porte in faccia alla Juve | Osimhen ha fatto la sua scelta

Leggi su Sportface.it

Victorhala suaper il futuro:in, non andrà a Torino l’anno prossimo. Il Napoli gongolaAl termine della stagione Victorfarà il suo rientro al Napoli, una volta concluso il prestito al Galatasaray. Non resterà nel capoluogo azzurro, il suo futuro è altrove. Aurelio De Laurentiis sperava di venderlo già la scorsa estate mafine ha dovuto ripiegare sul club turco in prestito a settembre, quando i principali mercati europei erano chiusi. Una soluzione “d’emergenza” per tamponare una situazione che poteva diventare grottesca, con un talento come il nigeriano fuori dal progetto tecnico e quindi con ogni probabilità fuori rosa.Per questo la dirigenza partenopea si sta già guardando intorno da adesso per trovare una squadra dove piazzare il classe ’98, questa volta in maniera definitiva.