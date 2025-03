Quotidiano.net - Pomezia, donna di 62 anni muore dopo una liposuzione in una struttura privata

, 22 marzo 2025 – Mortaessersi sottoposta a un intervento diin una. Unadi 62pensionata diè mortauna settimana di agonia nell'ospedale Grassi di Ostia. La, era ricoverata in coma vegetativo dal 14 marzo, a seguito complicazioni mediche per operazione di chirurgia estetica. Nei giorni scorsi la figlia della 62ennne aveva presentato denuncia presso i carabinieri nei confronti dei medici che avevano operato la madre, eseguendo un'operazione dieseguita il 6 marzo presso una. L'intervento diin unadi Roma, poi i primi dolori e con il passare dei giorni la situazione che precipita fino al decesso. Si indaga sulla morte di Simonetta Kalfus, 62, avvenuta il 18 marzo all'ospedale Grassi di Ostia dov'era stata ricoverata in gravi condizioni.