Quifinanza.it - Polizza catastrofale obbligatoria rinviata di 7 mesi, il piano del Governo

Un rinvio di settedell’obbligo dellaanti catastrofe in scadenza il 31 marzo. È la proposta contenuta in un emendamento di Fratelli d’Italia al decreto bollette in commissione Attività produttive della Camera, con la quale la maggioranza starebbe valutando di posticipare al 31 ottobre il termine entro cui le imprese devono sottoscrivere le assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali.Un intervento chiesto in diverse occasioni alda Confindustria, Confartigianato e Confesercenti, che adesso sarebbe preso in considerazione.Le polizze catastrofaliLa norma, che prevede l’obbligo per le aziende di stipulare polizze assicurative per tutelarsi in caso di catastrofi, era stata introdotta con la Legge di Bilancio 2024 e sarebbe dovuta entrare in vigore all’inizio del 2025, ma è stataal 31 marzo con il decreto Milleproroghe.