Politica estera comune | il futuro europeo

Roma, 22 marzo 2025 – Se il confronto prevalesse sulla rissa, i due schieramenti potrebbero utilizzare il Manifesto di Ventotene per comprendere reciprocamente quale modello istituzionale prediligono per la futura Europa. Nel dopoguerra la Dc e i suoi alleati, socialisti compresi, erano soliti contestare esplicitamente l’idea federalista, e non a caso giacobina, di quel documento per privilegiare la progressione, dal basso, delle grandi materie delegate al livello. Si trattava di una scelta pragmatica rispetto all’utopia di cancellare le identità nazionali con un imposizione dall’alto. Ben diversa fu la condizione di partenza in America. Gianni De Michelis, che con Andreotti gestì il passaggio decisivo alla moneta unica, ipotizzava non a caso una confederazione di Stati. Negli stessi anni il Pci era semplicemente contrario a ogni processo di integrazione.