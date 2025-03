Gamerbrain.net - Pokémon TCG Pocket: Carte confermate in Tripudio Splendente

Leggi su Gamerbrain.net

Il fenomeno mobileTrading Card Gamesi prepara a brillare ancora di più con l’arrivo della sua nuova espansione,, un set che promette di catturare l’attenzione di collezionisti e fan con una carrellata dinuove ed esclusive. Dopo una lunga attesa, TheCompany ha finalmente svelato la data di uscita e alcuni dei protagonisti che animeranno questa scintillante collezione digitale.Svelate le primepresenti nell’espansioneL’espansione introduce una selezione variegata che unisceiconici, Allenatori amati dal pubblico e tante attesissime versioni Cromatiche. Charizard-exCharizard-ex CromaticoLucario-exLucario-ex CromaticoPachirisuPachirisu CromaticoSprigatitoPikachu-exGiratina-exTatsugiriWugtrioWiglett CromaticoVaroom CromaticoTinkaton-exClodsire di PaldeaPinsir, Beedrill, BibarelAllenatori come Iono e Rosso (Red)Questa espansione sarà un vero e propriodi colori, come suggerisce il nome: le varianti cromatiche sono protagoniste assolute, brillando grazie a una resa visiva ottimizzata per l’ambiente mobile.