Pogacar terzo nella Milano-Sanremo: «Le gambe giravano bene ma forse non ho raggiunto il mio picco»

Tadej manca ancora la. In una delle gare di ciclismo più belle, lo sloveno si è dovuto accontentare di un posto, preceduto da Filippo Ganna, secondo classificato, e da Mathieu van der Poel, primo. Di seguito il commento a caldo di: «Nel finale non potevo fare niente, loro erano troppo veloci»

Le parole di:

«Analizzeremo se abbiamo sbagliato qualcosa, dal mio punto di vista abbiamo fatto una grande gara facendo di tutto per rendere la gara esplosiva. Ci siamo riusciti, ma non è stato abbastanza per vincere contro due corridori fortissimi come Van der Poel e Ganna. Le man on ho il mio, ci riproverò ancora l'anno prossimo. Chiaro che per le mie caratteristiche sarebbe ideale un Poggio lungo 5 chilometri al 10% di pendenza, ma non puoi mica fare magie per cambiare un territorio e una classica monumento così bella!»