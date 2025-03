Perugiatoday.it - Playoff Challenge, si fa in salita la strada per la Bartoccini MC Restauri: Chieri passa in tre set e vede la semifinale

Leggi su Perugiatoday.it

Alla fine restano gli applausi. Assolutamente doverosi per una stagione decisamente sopra le righe per quelle che potevano essere le premesse. Ma l'ultima al PalaBarton dellaMCPerugia non è stata decisamente delle migliori.La Reale Mutua Fenera, protagonista suo.