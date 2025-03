Tvplay.it - Piovono conferme, i Friedkin e Ranieri hanno deciso: illustre addio a Roma

Leggi su Tvplay.it

La stagione dellaè stata piuttosto deludente ma negli ultimi tempi sono cambiate davvero tante cose. La stagione dellaquest’anno è stata letteralmente a due facce, un’annata piuttosto deludente e i tifosi si aspettavano ben altro. Questo almeno per la prima fase dove il club ha dovuto fare i conti con le difficoltà di Daniele De Rossi e Ivan Juric che so costati addirittura due mesi in pochi mesi., i(Lapresse) TvPlayUna stagione strana, la squadra giallorossa ha vissuto qualche settimana addirittura vicino alla retrocessione ma dopo è cambiato tutto, ancora una volta grazie a lui, l’uomo dei miracoli Claudio. I tifosi speravano chepotesse cambiare le cose e in effetti l’allenatore giallorosso ha portato lain pochi mesi addirittura a ridosso della zona Champions League.