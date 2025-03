Monrealelive.it - Pioppo Futsal ospite della Gesan C5 in quel di Alcamo, sfida insidiosa per i gialloverdi

Leggi su Monrealelive.it

Domenica pomeriggio presso il Palazzetto Dello Sport “Sebastiano Grimaudo” didelscenderanno in campo nellacontro i localiC5 per la ventiduesima giornata del Campionato di Serie C2. Unache nasconde insidie per i, che nella gara d’andata sono stati sconfitti a domicilio dalla formazione .(Monrealelive.it)