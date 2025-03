Ilgiorno.it - Pioggia e neve? Non solo: raffiche di vento a 80 km/h Lombardia e scatta l’allerta gialla

Milano – Un fine settimana di maltempo e in via di peggioramento con la Protezione Civile che ha emesso un’allertaper rischio idro-meteo dovuto alforte dopo quella già diramata ieri per valanghe mentre in montagna nevicherà abbondantemente e in pianura sono attesi nubifragi. L’avviso Per la restante parte di oggi sabato 22 marzo, si legge nel bollettino, sulla regione insiste una circolazione atmosferica depressionaria che favorisce tempo instabile e a tratti perturbato. Si attende, dalla tarda serata, l'ingresso di un nuovo impulso perturbato, preceduto nel pomeriggio e nella prima serata da occasionali precipitazioni molto deboli sparse; questo passaggio perturbato sarà caratterizzato da piogge anche a carattere di rovescio che, nelle prime ore, interesseranno più frequentemente le zone centro-occidentali.