Quifinanza.it - Pignoramento dello stipendio, quali sono i limiti e le tutele per il debitore

Ilè una delle procedure attraverso leun creditore può ottenere, forzatamente, il pagamento del proprio credito. In un certo qual modo si scavalca ile si chiede al datore di lavoro di effettuare i versamenti per suo nome, detraendoli direttamente dalle sue spettanze mensili.Il lavoratore ha un’unica strada per interrompere il: deve presentare un’opposizione.Le procedure atte a tutelare gli interessi e i diritti sia del creditore che deldisciplinati dall’articolo 543 del Codice Civile, che fa rientrare iltra i provvedimenti esecutivi che posessere utilizzati per recuperare una somma nei confronti di un soggetto inadempiente. E permettono a quest’ultimo di tutelarsi.