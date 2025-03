Ilrestodelcarlino.it - Pieve di Cento, il 21enne folgorato è uscito dal coma. “Salvato dal papà”

Castello d’Argile (Bologna), 22 marzo 2025 – “Il ragazzo si è svegliato dal. Non ci sono danni cerebrali, né di altro tipo. È chiaramente ancora debole e resterà al Bufalini per qualche giorno”. A parlare è Luca Borsari, il sindaco didiche dà un aggiornamento sulle condizioni di salute del suo giovane concittadino di ventuno anni rimasto vittima di un brutto incidente sul lavoro a Castello d’Argile, mentre stava potando degli alberi assieme al padre. E da quanto è emerso finora è stato proprio il genitore a salvargli la vita, prima che arrivassero i soccorsi, praticandogli un massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca mentre era al telefono con il 118. Giovedì scorso, intorno alle 11,30, il giovane si trovava a Castello d’Argile, in via Rusticale, nel giardino di una abitazione privata su un cestello di un mezzo di lavoro, e si stava apprestando a potare degli alberi.