Pierpaolo Spollon | emozioni in circolo con Quel che provo dir non so

a teatro con un intreccio diche travolgono lo spettatore: “chedir non so”è noto per la sua versatilità. Dal cinema alla televisione fino ad arrivare al teatro, in ogni ambito sta dimostrando di avere un talento fuori dal comune. È arrivato in Friuli Venezia Giulia precisamente a Monfalcone presso il Teatro Comunale “Marlena Bonezzi” col suo “chedir non so”. L’attore padovano continua a girare l’Italia riscuotendo un clamoroso successo portando in scena un viaggio profondo ed offrendo riflessioni, punti di vista e vibranti. “chedir non so” è stato scritto a quattro mani con Matteo Monforte e diretto da Mauro Lamanna.Leggi anche The Couple, i primi possibili nomi nel cast: l’indiscrezioneIl noto attore sul palcoscenico riesce a sciogliere incertezze, perplessità ma soprattutto riesce a dare tante risposte alle domande che ogni giorno, ogni essere umano si ritrova di fronte.