Laprimapagina.it - Piero Marrazzo si confessa a Verissimo, venerdì sarà al Fege a Terni dove terrà una Lectio Magistralis

Leggi su Laprimapagina.it

, ex presidente della Regione Lazio, è stato ospite di Silvia Toffanin asu Canale 5,ha raccontato lo scandalo che lo travolse nel 2009, quando era governatore. Il caso lo vide vittima di un ricatto da parte di quattro carabinieri che, in possesso di un video compromettente, lo mostravano insieme a una donna trans.ha dichiarato: “All’epoca, andare con una donna transessuale era un tabù, e io non avevo il coraggio di parlarne con nessuno. Nemmeno mia moglie lo sapeva”.L’ex governatore ha poi riflettuto sul suo comportamento, ammettendo di essere stato “un vigliacco”. “Non sono riuscito a confidarmi con la mia famiglia, c’era un blocco dentro di me”. Ha aggiunto, visibilmente emozionato. “Oggi, anche dopo aver scritto il libro, provo il doppio della vergogna.