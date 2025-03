Metropolitanmagazine.it - Piero Marrazzo, chi sono le figlie Giulia, Diletta e Chiara: “Mi hanno perdonato anche se non le ho protette”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

è stato sposato due volte, la prima con Isolina Fiorucci da cui ha avuto due(giornalista) e(avvocato). La seconda volta con la collega Roberta Serdoz dalla quale è nata. Proprio nel 2009 la coppia si è separata. Ledicontribuito con alcune riflessioni al libro del padre, rivelando una profonda e intensa rabbia d’amore nelle loro parole.scrive: «Abbiamo protetto senza mai essere state».riflette: «Avrei voluto che quel giorno ti fossi fermato di più, che mi spiegassi meglio cosa era successo e perché avremmo dovuto affrontare tanta crudeltà».ricorda: «Avevo solo otto anni e non misentita una vittima, ma in qualche modo colpevole».racconta come l’affetto delle suelo abbia aiutato a comprendere che la sua vita, e quella della loro famiglia, non si poteva ridurre a un semplice “scandalo”, ma era molto di più.